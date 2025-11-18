Губернатор Дрозденко назначил в правительство Ленобласти двух героев СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил новых вице-губернаторов и глав комитетов. Кадровые перестановки в правительстве произошли на днях, сообщила Moika78.ru.
Внутренней политикой вместо Анны Данилюк теперь заведует Константин Патраев. В правительстве он уже работал, но уходил на СВО служить по контракту. Курировать безопасность будет Ярослав Серов, бывший начальник Российской таможенной академии. Ранее эту должность занимал Михаил Ильин.
Комитет по ЖКХ возглавил экс-глава петербургского Комитета по природопользованию Денис Беляев, а главой Комитета государственного жилищного надзора и контроля стал Вячеслав Плешаков.
— До сентября он служил в ВС РФ, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Плешаков после спецоперации прошел президентскую программу «Время героев» и стажировался в Ленобласти, — отметили в администрации.