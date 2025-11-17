Беларусь на площадке ПА ОБСЕ заявила о готовности инициировать и обсуждать пути укрепления безопасности в Европе

По словам представителя Беларуси, тема сессии как нельзя лучше отражает суть вызова, который стоит перед ОБСЕ, ведь сегодня сама возможность уважительного диалога в Европе поставлена под сомнение. Слышно все больше обвинений, все меньше предложений по совместному выходу из кризиса.