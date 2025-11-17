Беларусь на площадке ПА ОБСЕ заявила о готовности инициировать и обсуждать пути укрепления безопасности в Европе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова выступать инициатором и участником площадок для обсуждения путей укрепления безопасности в Европе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель делегации Национального собрания Республики Беларусь в Парламентской ассамблее ОБСЕ Сергей Рачков, выступая на тематической сессии «Наведение мостов: укрепление диалога, посредничества и доверия в эпоху неопределенности» в рамках 23-го осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По словам представителя Беларуси, тема сессии как нельзя лучше отражает суть вызова, который стоит перед ОБСЕ, ведь сегодня сама возможность уважительного диалога в Европе поставлена под сомнение. Слышно все больше обвинений, все меньше предложений по совместному выходу из кризиса.
Парламентарий обратил внимание на то, что Беларусь не разделяет подход, при котором безопасность одних обеспечивается за счет других. Такая «НАТО-центричная» парадигма разрушает саму идею коллективной безопасности и делает невозможным посредничество и компромисс.
«В XX веке Европу спасла дипломатия. Именно благодаря переговорам были подписаны Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия. Сегодня мы вновь должны напомнить себе этот урок», — отметил Сергей Рачков.
Председатель Постоянной комиссии по международным делам подчеркнул, что Беларусь готова выступать инициаторам и участником площадок для обсуждения путей укрепления безопасности в Европе. Об этом свидетельствует проведенная Минская международная конференция по евразийской безопасности, которая недавно закончила свою работу в столице Беларуси. Парламентарий пригласил все заинтересованные стороны принять участие в ее очередном, четвертом заседании в 2026 году.
«Мы уверены: если ОБСЕ вновь станет площадкой, где действительно слушают и слышат друг друга, площадкой посредничества, а не инструментом политического давления — тогда у Европы появится шанс вернуть себе мир и стабильность», — сказал он.
Сегодня в Стамбуле начала работу очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Белорусская делегация принимает активное участие в работе этого форума.
Ранее состоялось выступление белорусской делегации на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ. Внимание делегатов Парламентской ассамблеи обращено на то, что в Европе, похоже, не заинтересованы в мире. Нарастает милитаризация, особенно в соседних с Беларусью странах. В Беларуси считают, что это дорога в никуда.
Белорусская делегация предложила начать серьезную работу по разработке Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая должна сформировать новую архитектуру евразийской безопасности.
Выступление белорусской делегации вызвало очень живую дискуссию, в которой приняли участие генеральный секретарь ПА ОБСЕ, парламентарии Франции, Польши, Украины. -0-