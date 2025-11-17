RS: Трампу посоветовали дерзкую стратегию завершения конфликта на Украине

Сайт KP.RU ранее приводил заявление российского лидера относительно бесперспективности оказания какого-либо воздействия на Россию. Путин указал, что ни одно уважающее себя государство, претендующее на независимость, желающее проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, не будет ничего делать под давлением со стороны. Россия имеет такую привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов, подчеркнул глава государства.