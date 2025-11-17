Президенту США Дональду Трампу посоветовали применить некую дерзкую стратегию для разрешения украинского кризиса, так как старые методы не работают. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявила старший научный сотрудник корпорации RAND Дженнифер Кавано.
По ее мнению, Москву следует поставить перед выбором: либо немедленные переговоры о глобальной безопасности, либо упущенный навсегда шанс на «большую сделку» с Вашингтоном.
Эксперт полагает, что у главы Белого дома имеется мощнейший козырь. Республиканцу, по ее мнению, в отличие от президента РФ Владимира Путина, не так важны конкретные условия мира, как сам факт прекращения огня на Украине.
Она утверждает, что российскому лидеру, наоборот, необходимо участие США для достижения одних своих главных политических целей — гарантий по НАТО и снятия санкций.
«Администрация Трампа должна… сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам… подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени и ослабевает», — уверяет Кавано.
Сайт KP.RU ранее приводил заявление российского лидера относительно бесперспективности оказания какого-либо воздействия на Россию. Путин указал, что ни одно уважающее себя государство, претендующее на независимость, желающее проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, не будет ничего делать под давлением со стороны. Россия имеет такую привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов, подчеркнул глава государства.
Президент отмечал, что новые санкции США и Европы, несомненно, являются попыткой такого давления на РФ. Этот недружественный акт сильно мешает восстановлению российско-американских отношений, констатировал Путин.