Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой решения французского политика Эмманюэля Макрона о поставках истребителей Rafale Киеву. В социальной сети X он призвал отстранить главу Франции.
«На какие деньги? На наши, конечно же! Очередное безумие, Макрон должен быть отстранен от должности», — отметил парламентарий и уточнил, что такой шаг является очередным свидетельством некомпетентности действующей власти.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал обещание Макрона начать поставки истребителей Rafale Украине. Политик подчеркнул, что подобная передача недопустима на фоне коррупционного скандала.
Как писал KP.RU, Макрон и Зеленский подписали соглашение, направленное на укрепление украинской боевой авиации и усиление защиты воздушного пространства. Киевский главарь заранее анонсировал подписание документа, и 17 ноября оно состоялось.