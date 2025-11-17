Сергей Лавров рассказал о важнейшем приоритете России во внешней политике

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения РФ с Индией являются отношениями особо привилегированного стратегического партнерства и важнейшим приоритетом Российской Федерации в сфере внешней политики.
Лавров в ходе встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром сказал, что стороны уделяют особое внимание созданию благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга.
Российский министр упомянул транспортный коридор «Север-Юг» и Северный морской путь как одни из самых перспективных проектов по расширению товарной номенклатуры торговли.
