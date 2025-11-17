Ричмонд
Глава Генштаба Кукула предупредил о нападении неизвестного противника на Польшу

Кукула сообщил о попытках создания атмосферы для будущей атаки на Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что некий противник ведет подготовку к нападению на страну. Об этом генерал сообщил в эфире радиостанции Jedynka, его слова приводит издание Rzeczpospolita.

Кукула уточнил, что этот неопределенный противник предпринимает действия, направленные на формирование атмосферы недоверия к польскому правительству. Генерал утверждает, что создаваемая таким образом информационная и социальная среда может стать предпосылкой для возможной агрессии против Польши.

Глава генштаба Польши добавил, что речь идет о попытках сформировать условия, которые могли бы способствовать потенциальной дестабилизации и угрожать безопасности государства.

Ранее KP.RU писал, что в Польше зафиксировано повреждение железнодорожной линии, по которой проходят составы в сторону Украины. Машинист одного из поездов заметил разрыв рельсового полотна, после чего движение было немедленно остановлено. Первые проверки подтвердили нарушение целостности пути, что вызвало опасения о возможной диверсии.