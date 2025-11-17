Глава Генштаба Кукула предупредил о нападении неизвестного противника на Польшу

Ранее KP.RU писал, что в Польше зафиксировано повреждение железнодорожной линии, по которой проходят составы в сторону Украины. Машинист одного из поездов заметил разрыв рельсового полотна, после чего движение было немедленно остановлено. Первые проверки подтвердили нарушение целостности пути, что вызвало опасения о возможной диверсии.