Боясь скандала из-за интервью, газета Corriere della Sera пыталась договориться с МИД РФ: Не хотели эффекта Би-би-си

Итальянская газета Corriere della Sera, опасаясь скандала, предлагала МИД РФ «разойтись нейтрально», но Москва на это не пошла. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Нам Corriere della Sera предлагала как бы, как они сказали, “разойтись нейтрально”. Чтобы мы просто опубликовали это интервью, как будто это чьи-то вопросы, но не их вопросы», — сказала она.
Дипломат отметила, что в издании понимали, что идут на скандал, в зону турбулентности попадают, и, конечно, хотели избежать этого всего. МИД РФ сказал «нет», добавила она.
По ее словам, министерство было готово на некоторые компромиссы, которые «не привели бы к эффекту Би-би-си». Однако, когда в МИД получили эту статью, стало понятно, чего они добиваются. Газета изъяла все, что касалось неонацизма на Украине, истории, то есть с объяснениями первопричин кризиса и целей и задач СВО.
Ранее Мария Захарова рассказала, как Corriere della Sera подвергла цензуре объем и содержание интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова. Очевидно, что истинные причины, почему газета не стала публиковать материал, — политические, указала она.
Напомним, 10 ноября разразился скандал с фальсификацией британской вещательной корпорацией ВВС выступления президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. В отставку ушел гендиректор Тим Дэйви, а также руководитель новостного вещания БИ-би-си Дебора Тернесс.