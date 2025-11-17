Ричмонд
На Украине заявили, что в партии Зеленского «Слуга народа» назревает бунт

Ярослав Железняк заявил, что в партии «Слуга народа» может произойти бунт, если Андрей Ермак не уйдет в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в подконтрольной Владимиру Зеленскому партии «Слуга народа» может произойти бунт, если глава его офиса Андрей Ермак не уйдет в отставку.

«Источники говорят, что во фракции “Слуга народа” назревает бунт (включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции), если не будет уволен глава офиса Зеленского Андрей Ермак», — написал Ярослав Железняк в Telegram.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая призвала к перезапуску офиса Владимира Зеленского и отставке Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, который произошел 10 ноября.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у бизнесмена Тимура Миндича.