Посла РФ вызвали в МИД Черногории из-за «вмешательства» в дела страны

Посол РФ в Подгорице Александр Лукашик был вызван в Министерство иностранных дел Черногории из-за заявлений, которые власти страны расценили как недопустимое вмешательство во внутренние дела.
Поводом для вызова стали публичные комментарии дипломата о решении черногорского парламента направить до двух военнослужащих в рамках механизма НАТО по содействию и подготовке в области безопасности Украины (NSATU). Также Лукашик прокомментировал интервью президента Черногории Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Российский посол назвал участие в NSATU подтверждением курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой и указал, что такие шаги вписываются в антироссийскую стратегию западных стран.
В МИД Черногории подчеркнули, что подобные высказывания «представляют собой ясный пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела страны». Ведомство назвало подобную критику «абсолютно неприемлемой» и заявило, что «Черногория не позволит никому ущемлять достоинство своих государственных институтов».
Кроме того, власти предупредили, что любые будущие подобные заявления со стороны российской стороны будут рассматриваться как «умышленное враждебное действие», на которое будет дан ответ в соответствии с международными нормами.
В МИД также подчеркнули, что Подгорица самостоятельно определяет свою внешнюю политику и будет и впредь следовать стратегическому курсу, основанному на двух ключевых приоритетах: членстве в НАТО и евроинтеграции.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория может стать членом ЕС в 2028 году.