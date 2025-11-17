Посла РФ вызвали в МИД Черногории из-за «вмешательства» в дела страны

Поводом для вызова стали публичные комментарии дипломата о решении черногорского парламента направить до двух военнослужащих в рамках механизма НАТО по содействию и подготовке в области безопасности Украины (NSATU). Также Лукашик прокомментировал интервью президента Черногории Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Российский посол назвал участие в NSATU подтверждением курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой и указал, что такие шаги вписываются в антироссийскую стратегию западных стран.