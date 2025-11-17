Русский «хищник» в небе Дубая: Су-57 произвел фурор на премьере

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э стал главной звездой международного авиасалона Dubai Airshow 2025, где он впервые демонстрируется на Ближнем Востоке. Самолет не только представлен на статической стоянке, но и примет участие в летной программе выставки.
По данным ТАСС, летная программа Су-57 станет ключевым событием российского участия в авиасалоне. За штурвалом истребителя будет находиться Герой РФ, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан. Интерес к российской машине огромен: по сообщению информационного агентства, гости выставки с самого утра активно фотографируются на фоне истребителя.
Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей и обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием.
Ранее российская машина уже была презентована на выставках в Китае и Индии, однако ее появление в Дубае, на одной из ведущих мировых выставок в аэрокосмической отрасли, является знаковым событием. Авиасалон проходит в ОАЭ с 17 по 21 ноября.