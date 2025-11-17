Русский «хищник» в небе Дубая: Су-57 произвел фурор на премьере

Ранее российская машина уже была презентована на выставках в Китае и Индии, однако ее появление в Дубае, на одной из ведущих мировых выставок в аэрокосмической отрасли, является знаковым событием. Авиасалон проходит в ОАЭ с 17 по 21 ноября.