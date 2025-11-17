В Совфеде выразили беспокойство из-за заявлений Запада о войне с РФ

Сенатор Григорий Карасин раскритиковал заявления западных политиков о сроках завершения конфликта на Украине и возможной войне с Россией. Свое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам высказал в разговоре с «Лентой.ру».
Он резко отозвался о заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предположила, что украинский конфликт закончится к концу 2026 года.
«Когда говорит фон дер Ляйен, дети просыпаются. Она, конечно, несет такое в эфир, после чего действительно надо задуматься над человеческой натурой», — сказал Карасин.
Особое беспокойство сенатора вызвали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном начале войны с Россией до 2029 года.
«От этих заявлений спится плохо не только на территории постсоветского пространства. Скоро будут плохо спать граждане Германии и граждане ЕС», — добавил сенатор.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО.