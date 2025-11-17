Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде выразили беспокойство из-за заявлений Запада о войне с РФ

Григорий Карасин прокомментировал слова министра обороны Германии о возможном начале войны с Россией до 2029 года.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Григорий Карасин раскритиковал заявления западных политиков о сроках завершения конфликта на Украине и возможной войне с Россией. Свое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Он резко отозвался о заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предположила, что украинский конфликт закончится к концу 2026 года.

«Когда говорит фон дер Ляйен, дети просыпаются. Она, конечно, несет такое в эфир, после чего действительно надо задуматься над человеческой натурой», — сказал Карасин.

Особое беспокойство сенатора вызвали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном начале войны с Россией до 2029 года.

«От этих заявлений спится плохо не только на территории постсоветского пространства. Скоро будут плохо спать граждане Германии и граждане ЕС», — добавил сенатор.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше