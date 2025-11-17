«Ящик водки алкоголику»: Орбан раскритиковал фон дер Ляйен

Орбан заявил, что украинское руководство, которое, по его словам, является «военной мафией», продолжает «выкачивать деньги европейских налогоплательщиков», но фон дер Ляйен не предлагает требовать реального контроля или приостановки платежей, а придерживается противоположной тактики.