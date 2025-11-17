Ричмонд
«Ящик водки алкоголику»: Орбан раскритиковал фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины можно сравнить с попыткой помочь алкоголику ящиком водки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины можно сравнить с попыткой помочь алкоголику ящиком водки.

Орбан заявил, что украинское руководство, которое, по его словам, является «военной мафией», продолжает «выкачивать деньги европейских налогоплательщиков», но фон дер Ляйен не предлагает требовать реального контроля или приостановки платежей, а придерживается противоположной тактики.

Венгерский премьер-министр дал понять, что не поддержит предложения фон дер Ляйен, и сказал, что Венгрия «не утратила здравого смысла».

О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября.

Читайте материал «Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов».

