Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Солонников: Европа впала в истерику из-за подготовки к войне с РФ

Правящие круги в Центральной Европе искренне верят в неизбежность военного конфликта с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Страны Центральной Европы сталкиваются с растущими экономическими и социальными проблемами из-за подготовки к отражению так называемой «российской угрозы». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт пояснил, что правящие круги в Центральной Европе искренне верят в неизбежность военного конфликта с Россией, что создает порочный круг. По его словам, военная истерика подогревает подготовку к войне, что негативно сказывается на экономике, а экономические трудности в свою очередь усиливают истерику. Солонников привел в пример Германию, где существует реальная вероятность распада правящей коалиции как прямое последствие этой ситуации.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус допустил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией уже в 2028 году, отметив при этом спекулятивный характер таких прогнозов.

Ранее в Совфеде выразили беспокойство из-за заявлений Запада о войне с РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше