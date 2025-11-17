Страны Центральной Европы сталкиваются с растущими экономическими и социальными проблемами из-за подготовки к отражению так называемой «российской угрозы». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Дмитрий Солонников.
Эксперт пояснил, что правящие круги в Центральной Европе искренне верят в неизбежность военного конфликта с Россией, что создает порочный круг. По его словам, военная истерика подогревает подготовку к войне, что негативно сказывается на экономике, а экономические трудности в свою очередь усиливают истерику. Солонников привел в пример Германию, где существует реальная вероятность распада правящей коалиции как прямое последствие этой ситуации.
Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус допустил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией уже в 2028 году, отметив при этом спекулятивный характер таких прогнозов.
Ранее в Совфеде выразили беспокойство из-за заявлений Запада о войне с РФ.