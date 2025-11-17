Эксперт пояснил, что правящие круги в Центральной Европе искренне верят в неизбежность военного конфликта с Россией, что создает порочный круг. По его словам, военная истерика подогревает подготовку к войне, что негативно сказывается на экономике, а экономические трудности в свою очередь усиливают истерику. Солонников привел в пример Германию, где существует реальная вероятность распада правящей коалиции как прямое последствие этой ситуации.