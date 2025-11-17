«Попытка помочь алкоголику»: Орбан раскритиковал идею ЕК дать Украине дополнительные средства

«Когда стало ясно, что [украинская] военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — отметил премьер Венгрии.