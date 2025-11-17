«Попытка помочь алкоголику»: Орбан раскритиковал идею ЕК дать Украине дополнительные средства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал новое предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по финансированию Украины, сравнив его с попыткой помочь алкоголику, дав ему еще один ящик водки. Об этом политик написал в соцсети X.
«Когда стало ясно, что [украинская] военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — отметил премьер Венгрии.
Орбан ясно дал понять, что не поддержит такие предложения. По его мнению, Венгрия сохраняет здравый смысл и не станет слепо увеличивать финансирование.
Ранее фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо со схемами финансирования Украины. В документе ЕК описывает три варианта восполнения предполагаемого дефицита средств. Экспроприация активов России через так называемый «репарационный кредит», предоставление грантов от стран ЕС и привлечение общего займа на уровне всего союза.