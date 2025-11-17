По его словам, недавние откровения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о гипотетических сроках начала войны (2028−2029 годы) — прямое тому подтверждение.
«Горячие головы», стремящиеся вновь втянуть Германию в войну с Россией, плохо изучали историю, в том числе и собственной страны. Трансформация западной прокси на украинском плацдарме в реальное противостояние против России чревата мировой катастрофой", — написал Слуцкий.
Политик подчеркнул, что реакция Москвы на подобные выпады однозначна: Россия не собирается нападать на страны альянса, но вынуждена принимать меры предосторожности. Все разговоры о переводе европейской экономики на «военные рельсы», по его мнению, — это лишь свидетельство продолжения агрессивной русофобской политики.
«Русофобские элиты, цепляясь за власть, готовы обрушить мир?» — задал риторический вопрос лидер ЛДПР.