«Готовы обрушить мир»: Слуцкий высказался о войне НАТО с Россией

Политик подчеркнул, что реакция Москвы на подобные выпады однозначна: Россия не собирается нападать на страны альянса, но вынуждена принимать меры предосторожности. Все разговоры о переводе европейской экономики на «военные рельсы», по его мнению, — это лишь свидетельство продолжения агрессивной русофобской политики.