DR: Трамп похвалил главу Novo Nordisk Дустдара за кошачьи рефлексы

Глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk, которая производит известный препарат от диабета, Майк Дустдар заявил, что получил комплимент от президента США Дональда Трампа за «кошачьи» рефлексы после инцидента в Овальном кабинете, когда подхватил упавшего в обморок.
«Президент сделал мне комплимент о том, что у меня рефлексы как у кошки. В самом деле, было интересно такое услышать», — рассказал он на мероприятии «День инвестора 2025» в Копенгагене. Его слова приводит телерадиокомпания DR.
Гендиректор компании уточнил, что упавший в обморок мужчина по имени Гордон был пациентом, приглашенным на мероприятие в Белый дом.
Как писал сайт KP.RU, 6 ноября пресс-конференцию в Овальном кабинете с участием Трампа пришлось прервать после того, как один из ее участников упал в обморок. Во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly, стоявший у него за спиной глава датской фармкомпании Майк Дустдар придерживает кого-то из участников, вероятно, пожилого мужчину, который потерял сознание.