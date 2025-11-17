Ричмонд
DR: Трамп похвалил главу Novo Nordisk Дустдара за кошачьи рефлексы

6 ноября Дустдар успел подхватить человека, которому стало плохо в Овальном кабинете.

Источник: Комсомольская правда

Глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk, которая производит известный препарат от диабета, Майк Дустдар заявил, что получил комплимент от президента США Дональда Трампа за «кошачьи» рефлексы после инцидента в Овальном кабинете, когда подхватил упавшего в обморок.

«Президент сделал мне комплимент о том, что у меня рефлексы как у кошки. В самом деле, было интересно такое услышать», — рассказал он на мероприятии «День инвестора 2025» в Копенгагене. Его слова приводит телерадиокомпания DR.

Гендиректор компании уточнил, что упавший в обморок мужчина по имени Гордон был пациентом, приглашенным на мероприятие в Белый дом.

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября пресс-конференцию в Овальном кабинете с участием Трампа пришлось прервать после того, как один из ее участников упал в обморок. Во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly, стоявший у него за спиной глава датской фармкомпании Майк Дустдар придерживает кого-то из участников, вероятно, пожилого мужчину, который потерял сознание.

