DR: Трамп похвалил главу Novo Nordisk Дустдара за кошачьи рефлексы

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября пресс-конференцию в Овальном кабинете с участием Трампа пришлось прервать после того, как один из ее участников упал в обморок. Во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly, стоявший у него за спиной глава датской фармкомпании Майк Дустдар придерживает кого-то из участников, вероятно, пожилого мужчину, который потерял сознание.