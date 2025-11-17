Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Польши созывает Комитет нацбезопасности после инцидента на железной дороге

Заседание пройдет 18 ноября. «Завтра состоится специальное заседание правительственного Комитета национальной безопасности. С участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — объявил Туск.

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности в связи с инцидентом на железной дороге. Об этом сообщает RMF24.

Заседание пройдет 18 ноября. «Завтра состоится специальное заседание правительственного Комитета национальной безопасности. С участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — объявил Туск.

Ранее премьер Польши заявил, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве, ведущие в Украину, были повреждены в результате приведения в действие взрывного устройства. Он назвал произошедшее «актом саботажа», отметив, что «обошлось без трагедии, но ситуация очень серьезная».

По словам министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского, эксперты подтвердили, что повреждение полотна железной дороги произошло именно из-за подрыва.

Кервиньский также проинформировал, что 15 ноября около 22.00 местный житель сообщил в полицию о том, что слышал хлопок. Патруль, выехавший на место происшествия, однако не обнаружил повреждений инфраструктуры. Лишь утром 16 ноября машинист одного из поездов заметил выбоину в рельсе.

Кроме того, 16 ноября около 21.30 были подтверждены еще два инцидента на ж/д путях. «Один из них был связан с повреждением примерно 60 м линий электропередачи на той же железнодорожной линии», — добавил министр.

Утром 16 ноября машинист поезда по телефону сообщил о нарушениях в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от железнодорожной станции «Мика». Предварительный осмотр путей выявил повреждение участка, что привело к остановке поезда. На месте работают службы, подконтрольные прокуратуре, также задействованы национальные подразделения. -0-

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше