Премьер Польши созывает Комитет нацбезопасности после инцидента на железной дороге

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности в связи с инцидентом на железной дороге. Об этом сообщает RMF24.
Заседание пройдет 18 ноября. «Завтра состоится специальное заседание правительственного Комитета национальной безопасности. С участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — объявил Туск.
Ранее премьер Польши заявил, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве, ведущие в Украину, были повреждены в результате приведения в действие взрывного устройства. Он назвал произошедшее «актом саботажа», отметив, что «обошлось без трагедии, но ситуация очень серьезная».
По словам министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского, эксперты подтвердили, что повреждение полотна железной дороги произошло именно из-за подрыва.
Кервиньский также проинформировал, что 15 ноября около 22.00 местный житель сообщил в полицию о том, что слышал хлопок. Патруль, выехавший на место происшествия, однако не обнаружил повреждений инфраструктуры. Лишь утром 16 ноября машинист одного из поездов заметил выбоину в рельсе.
Кроме того, 16 ноября около 21.30 были подтверждены еще два инцидента на ж/д путях. «Один из них был связан с повреждением примерно 60 м линий электропередачи на той же железнодорожной линии», — добавил министр.
Утром 16 ноября машинист поезда по телефону сообщил о нарушениях в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от железнодорожной станции «Мика». Предварительный осмотр путей выявил повреждение участка, что привело к остановке поезда. На месте работают службы, подконтрольные прокуратуре, также задействованы национальные подразделения. -0-