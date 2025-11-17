Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховная рада вопреки законодательству перенесла голосование по бюджету

Верховная рада Украины приняла решение перенести голосование по законопроекту о государственном бюджете во втором чтении.

Верховная рада Украины приняла решение перенести голосование по законопроекту о государственном бюджете во втором чтении.

Украинский парламент постановил, что голосование состоится 2 декабря, хотя в соответствии с законодательством оно должно быть организовано не позднее 20 ноября, а к 1 декабря бюджет уже должен быть принят, и до сих пор придерживаться соответствующих сроков удавалось.

Украинские СМИ утверждают, что одной из причин стало дело о коррупции, фигурантами которого стали высокопоставленные политики.

О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября.

Читайте материал «Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.