Верховная рада вопреки законодательству перенесла голосование по бюджету

Украинский парламент постановил, что голосование состоится 2 декабря, хотя в соответствии с законодательством оно должно быть организовано не позднее 20 ноября, а к 1 декабря бюджет уже должен быть принят, и до сих пор придерживаться соответствующих сроков удавалось.