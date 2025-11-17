Верховная рада вопреки законодательству перенесла голосование по бюджету

Верховная рада Украины приняла решение перенести голосование по законопроекту о государственном бюджете во втором чтении.
Украинский парламент постановил, что голосование состоится 2 декабря, хотя в соответствии с законодательством оно должно быть организовано не позднее 20 ноября, а к 1 декабря бюджет уже должен быть принят, и до сих пор придерживаться соответствующих сроков удавалось.
Украинские СМИ утверждают, что одной из причин стало дело о коррупции, фигурантами которого стали высокопоставленные политики.
О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября.
Читайте материал «Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.