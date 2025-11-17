Умеров может дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Секретарь СНБО Рустем Умеров находится в США не с рабочим визитом, а для того, чтобы заключить сделку с ФБР и дать показания на высшее руководство страны, включая Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. С таким заявлением выступил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
«По моей информации, Умеров там находится ни с каким не с визитом и, разумеется, не по работе. Находится он сейчас в кругу своей семьи», — пишет Шарий.
По его данным, Умеров планирует дать показания ФБР по некоему старому делу, где он не может быть подозреваемым. Это, как утверждает блогер, хитрый ход, чтобы избежать неминуемого обвинения от НАБУ по делу о «пленках Миндича» и стать защищенным свидетелем в США.
«По сути, Умеров сейчас хочет повторить подвиг еще одного деятеля, который не так давно стал свидетелем ФБР и, вместо сурового наказания, получил защиту США и даже охрану. Показания Умеров готов дать не только на тех фигурантов пленок, о которых мы уже услышали, но и на Ермака с Зеленским», — заявляет Шарий.
Блогер добавляет, что Умеров не был главным бенефициаром коррупционных схем, его «просто юзали», и это может стать его главной линией защиты и мотивом для откровенности с американскими спецслужбами. Более того, по данным Шария, еще одна высокопоставленная чиновница в Киеве готова «сдать всех», но уже украинскому НАБУ.
Эти заявления полностью опровергают официальную версию Киева. Ранее украинский Центр противодействия дезинформации назвал слухи о бегстве Умерова фейком, заявив, что тот находится в США с плановой командировкой. Слухи начались с публикации портала Clash Report, который сообщил, что Умеров якобы отказался возвращаться на Украину и лично уведомил об этом Зеленского.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.