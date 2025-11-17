Фон дер Ляйен предрекла Киеву огромный дефицит в 2026‑2027 годах

«По мере того как затраты на войну растут, финансовая устойчивость Украины уменьшается. Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьёзный экономический тупик, что подорвет её способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур», — указано в документе.