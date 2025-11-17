Ричмонд
Фон дер Ляйен предрекла Киеву огромный дефицит в 2026‑2027 годах

В следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, указано в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленном лидерам ЕС. Там говорится, что растущие затраты на ведение войны подрывают финансовую устойчивость Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Источник: Life.ru

«По мере того как затраты на войну растут, финансовая устойчивость Украины уменьшается. Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьёзный экономический тупик, что подорвет её способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур», — указано в документе.

Напомним, что ранее Еврокомиссия представила странам ЕС три варианта масштабной финансовой помощи Украине на общую сумму около 140 миллиардов евро. Наиболее предпочтительным вариантом назван так называемый «репарационный кредит» с использованием заблокированных российских активов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

