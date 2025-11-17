Орбан: идея ЕК о поддержке Киева сравнима с помощью алкоголику ящиком водки

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины на фоне коррупционного скандала напоминает попытку поддержать алкоголика очередным ящиком водки.
В соцсети Х* Орбан сообщил, что получил письмо от фон дер Ляйен, в котором она указала, что Украина испытывает серьезный дефицит финансирования, и просит страны — члены ЕС направить Киеву побольше средств.
«В то время, когда стало ясно, что (украинская) военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств», — отметил политик.
По его мнению, в такой ситуации ЕК следовало был потребоваль реального контроля или приостановки платежей. Нынешняя же ситуация «немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», отметил Орбан.
При этом он отметил, что Венгрия «не утратила здравого смысла», дав понять, что не намерен поддержать предложения фон дер Ляйен.
Напомним, издание Financial Times сообщило, что фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с тремя вариантами финансовой помощи Украине на общую сумму 135,7 миллиарда евро. Она предложила кредит под заблокированные активы России, заимствования на финансовых рынках или прямые кредиты государств-членов, отметив, что эти варианты можно сочетать.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.