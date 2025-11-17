Ричмонд
Политолог Федоров: Война между РФ и НАТО приведет к гибели всего человечества

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что напряженные отношения между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) уже в ближайшем будущем могут эскалироваться в полноценный военный конфликт. Политолог Георгий Федоров проанализировал возможные последствия подобного сценария.

— В НАТО всегда готовились к войне с РФ, они давно начали распространяться на восток. Я не думаю, что сейчас НАТО хочет и готовится нанести какой-то удар, но такой сценарий рассматривается 100 процентов. Запад всегда занимался бряцанием оружия, — указал специалист.

Политолог спрогнозировал, что столкновение перерастет в третью мировую войну. По его словам, такой конфликт может привести к гибели всего человечества. В такой ситуации Федоров напомнил, что Россия — это не локальный игрок с ограниченными военными ресурсами, а государство, обладающее колоссальным ядерным арсеналом.

И потенциальное столкновение вполне может спровоцировать применение оружия такой мощи обеими сторонами. А применение ядерного оружия можно приравнять к концу человечества, приводит слова политолога «Подмосковье сегодня».

Политики также опасаются этой тенденции. Европа находится на грани третьей мировой войны из-за продолжающегося конфликта на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 15 ноября на митинге в городе Дьере.

