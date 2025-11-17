Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа отговорили от идеи повесить в Овальном кабинете люстру

Сотрудники Белого дома в ходе проверки установили, что потолочная конструкция не выдержит веса люстры.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Белого дома отговорили американского лидера Дональда Трампа вешать люстру в Овальном кабинете, передает газета Daily Beast.

Сообщается, что сотрудники Белого дома в ходе проверки установили, что потолочная конструкция не выдержит веса люстры, которую глава США предлагал повесить «прямо через эмблему на потолке».

При этом авторы статьи отмечают, что в ряде других помещений Белого дома все же появились крупные и массивные люстры.

Напомним, ранее Дональд Трамп заверил, что золото в отделке Овального кабинета настоящее, а не имитация из американского магазина стройматериалов The Home Depot.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше