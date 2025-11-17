Трампа отговорили от идеи повесить в Овальном кабинете люстру

Сотрудники Белого дома отговорили американского лидера Дональда Трампа вешать люстру в Овальном кабинете, передает газета Daily Beast.
Сообщается, что сотрудники Белого дома в ходе проверки установили, что потолочная конструкция не выдержит веса люстры, которую глава США предлагал повесить «прямо через эмблему на потолке».
При этом авторы статьи отмечают, что в ряде других помещений Белого дома все же появились крупные и массивные люстры.
Напомним, ранее Дональд Трамп заверил, что золото в отделке Овального кабинета настоящее, а не имитация из американского магазина стройматериалов The Home Depot.
