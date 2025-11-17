Ричмонд
В Конго самолет с министром на борту выкатился за пределы полосы и загорелся

Инцидент произошел в аэропорту города Колвези. Всего на борту находились 20 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, на борту которого находился министр промышленности Демократической Республики Конго, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом информирует портал Actualite.

Инцидент произошел в аэропорту города Колвези. Всего на борту находились 20 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Прибывший из Киншасы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Министр и все члены его делегации успели вовремя эвакуироваться», — отмечает портал.

Делегация во главе с министром прибыла в регион с целью проинспектировать ход спасательных работ на кобальтовом руднике, где в результате оползня погибли более 30 человек. -0-