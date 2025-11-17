В Госдуме рассказали, сколько истребителей Франция может передать Украине

Франция не сможет поставить Украине более 30 истребителей Rafale в сжатые сроки из-за ограниченных производственных мощностей. Такое заявление NEWS.ru сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, ежегодный выпуск этих самолетов не превышает 60 единиц, поэтому передача даже половины этого количества растянется минимум на три года. Депутат отметил, что к моменту выполнения таких поставок президент Франции Эммануэль Макрон уже покинет свой пост, а Украина в ее нынешнем виде прекратит существование.
Журавлев добавил, что европейские политики, понимая невозможность победы Украины в конфликте, используют обещания долгосрочных поставок оружия лишь для сохранения лица перед своими избирателями.
Ранее генерал Сергей Липовой заявил, что Франция передаст утилизованные самолёты Rafale Украине.