Мерц заявил, что прежний миропорядок подошел к концу

«Порядок, который на Западе существовал 80 лет, а на Востоке — 35 лет, в эти недели и месяцы приходит к своему концу», — заявил Мерц. Его слова передает ТАСС. Канцлер Германии отметил, что формирование нового мироустройства возможно только в сотрудничестве с европейскими партнерами.