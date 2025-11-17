Орбан неожиданно отреагировал на призыв фон дер Ляйен увеличить помощь Украине

Глава венгерского правительства также сравнил финансовую помощь Киеву с «попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», и добавил, что Венгрия «не утратила здравого смысла». Заявление Орбана последовало в ответ на письмо Урсулы фон дер Ляйен, в котором она призвала лидеров стран ЕС срочно принять решение о дальнейшем финансировании Украины. В качестве вариантов были предложены гранты от государств-членов, кредит за счет заимствований ЕС или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.