Оранский: Власти Марселя сняли охрану с Генконсульства России

Генеральное консульство России в Марселе, на которое в феврале напали проукраинские активисты, осталось без охраны по решению местных властей. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщил генеральный консул РФ в городе Станислав Оранский.
По словам руководителя дипмиссии, раньше сотрудники охранной службы объезжали территорию консульства на патрульном автомобиле, но сейчас его исключили из списка охранных объектов. Он отметил, что на текущему этапе рассчитывать на нормализацию отношений Москвы и Парижа не приходится.
— Это официальная позиция французских властей. То есть та минимальная защита, которая была, ее сейчас нет. Ситуация лучше не становится, — передает слова Оранского РИА Новости.
Дипломат говорил, что абсолютно не согласен с судебным решением в отношении двух французов, которые напали на дипломатическую миссию в Марселе. Само нападение произошло 24 февраля. Оранский тогда подтвердил, что взрыв произошел внутри здания дипучреждения, куда срочно прибыли пожарные.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала нападение и заявила, что оно имеет все признаки теракта. Позже правоохранители уточнили, на территорию Генконсульства были брошены два взрывных устройства, однако сработало только одно.