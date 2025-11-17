Оранский: Власти Марселя сняли охрану с Генконсульства России

По словам руководителя дипмиссии, раньше сотрудники охранной службы объезжали территорию консульства на патрульном автомобиле, но сейчас его исключили из списка охранных объектов. Он отметил, что на текущему этапе рассчитывать на нормализацию отношений Москвы и Парижа не приходится.