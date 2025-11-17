Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранский рассказал о снятии охраны с генконсульства РФ в Марселе после нападения

Генконсул РФ заявил о выдавливании российских дипломатов из Франции.

Источник: Комсомольская правда

Власти Марселя сняли охрану с генконсульства России после нападения проукраинских активистов в феврале. Об этом рассказал генеральный консул РФ Станислав Оранский в интервью РИА Новости.

«Насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя — с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны», — отметил генконсул.

Оранский уточнил, что улучшения отношений с французскими властями не наблюдается. Генконсул добавил, что руководство Франции фактически выдавливает российских дипломатов с территории страны, месяцами не оформляя визы и не аккредитуя новых сотрудников.

Ранее KP.RU писал, что российские дипломаты уже испытывают значительные ограничения в передвижении по странам Шенгенской зоны и подобные меры будут распространяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ряд стран ЕС фактически ограничил свободу передвижения сотрудников российских дипмиссий, что усложняет их работу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше