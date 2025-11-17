Оранский рассказал о снятии охраны с генконсульства РФ в Марселе после нападения

Власти Марселя сняли охрану с генконсульства России после нападения проукраинских активистов в феврале. Об этом рассказал генеральный консул РФ Станислав Оранский в интервью РИА Новости.
«Насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя — с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны», — отметил генконсул.
Оранский уточнил, что улучшения отношений с французскими властями не наблюдается. Генконсул добавил, что руководство Франции фактически выдавливает российских дипломатов с территории страны, месяцами не оформляя визы и не аккредитуя новых сотрудников.
Ранее KP.RU писал, что российские дипломаты уже испытывают значительные ограничения в передвижении по странам Шенгенской зоны и подобные меры будут распространяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ряд стран ЕС фактически ограничил свободу передвижения сотрудников российских дипмиссий, что усложняет их работу.