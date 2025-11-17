Лавров и глава МИД Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах

«Министры обсудили актуальные аспекты двусторонней и международной повестки с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами», — говорится в сообщении.
Как информировали в МИД, должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества.
«Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность России и Индии формированию справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности. Условлено продолжить координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах — ООН, ШОС, БРИКС, “Группе двадцати”, — указали в дипведомстве.
В ходе встречи был выражен обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, отметили в министерстве.