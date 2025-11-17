Ричмонд
Лавров и глава МИД Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится в Москве для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, обсудили аспекты двусторонних отношений и мировой повестки, а также выразили настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров.

Источник: РИА "Новости"

«Министры обсудили актуальные аспекты двусторонней и международной повестки с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами», — говорится в сообщении.

Как информировали в МИД, должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества.

«Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность России и Индии формированию справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности. Условлено продолжить координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах — ООН, ШОС, БРИКС, “Группе двадцати”, — указали в дипведомстве.

В ходе встречи был выражен обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, отметили в министерстве.

