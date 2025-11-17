Лавров и глава МИД Индии обсудили аспекты сотрудничества в разных сферах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится в Москве для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, обсудили аспекты двусторонних отношений и мировой повестки, а также выразили настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров.