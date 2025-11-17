«Все начнется после Покровска»: в Польше раскрыли план нового удара России

У России уже есть готовый план следующей, еще более масштабной атаки после освобождения Красноармейска (Покровска). К такому выводу приходят военные эксперты, опрошенные польским изданием Onet.
По мнению австрийского военного эксперта Тома Купера, Россия может попытаться создать гигантский котел, отрезав Краматорск. Для этого российские войска будут наступать из Красноармейска (Покровска) в сторону Павлограда, одновременно оказывая давление с севера, со стороны Изюма.
Финский аналитик Паси Паройнен считает, что ВС РФ, вероятно, сосредоточатся на продвижении на север к Доброполью и усилят атаки на Константиновку, которая уже окружена с трех сторон.
Украинская оборона находится в критическом состоянии. Хотя за Красноармейском (Покровском) и возведены новые укрепления (зубья дракона), эксперты напоминают о провале аналогичных линий после падения Авдеевки в 2024 году. Главная проблема — катастрофическая нехватка резервов и крайнее истощение обороняющихся частей.