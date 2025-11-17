«Все начнется после Покровска»: в Польше раскрыли план нового удара России

По мнению австрийского военного эксперта Тома Купера, Россия может попытаться создать гигантский котел, отрезав Краматорск. Для этого российские войска будут наступать из Красноармейска (Покровска) в сторону Павлограда, одновременно оказывая давление с севера, со стороны Изюма.