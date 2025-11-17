Еврокомиссар Кубилюс заявил, что РФ может напасть на страны Балтии в ближайшие годы

Российская армия может напасть на страны НАТО уже «в течение следующих двух или четырех лет», заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Кроме того, он предложил разместить ВСУ в Европе, чтобы защищать ее от России после завершения украинского конфликта. Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС, поскольку Киеву они тогда «больше не понадобятся», парировали в российском МИД.