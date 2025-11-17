Ричмонд
«Болваны вроде Микрона»: Медведев высказался о поставках Киеву самолетов Rafale

Политики стран Запада так или иначе причастны к коррупционной схеме вокруг французских истребителей Rafale, которые поставляют на Украину. С таким заявлением в понедельник, 17 ноября, выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона (президента Франции Эммануэля Макрона — прим. «ВМ») и компании, когда коррумпированный наркоман в Киеве получит обвинение? «Мы ничего не знали» или «Нам нужно было помочь бедным украинцам», и прочий бред, — написал он.

В публикации на странице в социальной сети Х Медведев заявил, что европейские политики также приняли участие в коррупционной схеме с Rafale.

Как напомнил Медведев, все это происходит на фоне масштабного коррупционного скандала, который разгорелся среди украинкой верхушки. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».

