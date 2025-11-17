Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможных последствиях предъявления обвинений киевскому главарю Владимиру Зеленскому в коррупции. В соцсети X он задался вопросом, что на это скажут западные политики.
«Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона [Макрона] и компании, когда коррумпированный наркоман в Киеве получит обвинение? “Мы ничего не знали” или “Нам нужно было помочь бедным украинцам”, и прочий бред», — отметил российский политик.
Медведев предположил, что западные лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, могут оказаться замешанными в коррупционных схемах, связанных с поставками французских истребителей Rafale.
Ранее лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал снять Макрона с поста президента из-за решения поставить украинской армии истребителей Rafale. По мнению политика, этот шаг является «очередным безумием», осуществляемым за счет французских средств.