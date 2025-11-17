Reuters: Американская Chevron хочет купить зарубежные активы «Лукойла»

«Крупная нефтяная компания Chevron рассматривает варианты покупки зарубежных активов российской компании “Лукойл”, находящейся под санкциями, сообщили Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией», — говорится в материале.
Издание отметило, что Chevron изучает покупку таких активов «Лукойла», где «пересекается бизнес» обеих компаний, а не всего портфеля ценных бумаг.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее «Лукойл» заявил о ключевом приоритете при продаже зарубежных активов. Компания намерена сохранить стабильность работы предприятий и численность персонала.
Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против России так как якобы «подошел момент», когда это стало необходимо. В ограничительный список попали нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» вместе с их дочерними предприятиями.