Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Американская Chevron хочет купить зарубежные активы «Лукойла»

Chevron планирует купить активы «Лукойла», где «пересекается бизнес» обеих компаний.

Источник: Комсомольская правда

Американская нефтегазовая корпорация Chevron обдумывает возможность приобретения зарубежных активов «Лукойла», после выдачи Минфином США лицензии на сделку по продаже международного бизнеса российской компании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Крупная нефтяная компания Chevron рассматривает варианты покупки зарубежных активов российской компании “Лукойл”, находящейся под санкциями, сообщили Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией», — говорится в материале.

Издание отметило, что Chevron изучает покупку таких активов «Лукойла», где «пересекается бизнес» обеих компаний, а не всего портфеля ценных бумаг.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее «Лукойл» заявил о ключевом приоритете при продаже зарубежных активов. Компания намерена сохранить стабильность работы предприятий и численность персонала.

Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против России так как якобы «подошел момент», когда это стало необходимо. В ограничительный список попали нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» вместе с их дочерними предприятиями.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше