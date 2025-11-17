Налет ВСУ на Корочу: пылает крыша, город без света

Город Короча в Белгородской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В результате одного из ударов загорелась кровля коммерческого объекта. «Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания», — написал глава региона.
Другой беспилотник нанес удар по жилому сектору: в многоквартирном доме выбиты окна в четырех квартирах. Атака также привела к масштабному отключению электроэнергии. Без света временно остались часть города Короча и села Погореловка и Подкопаевка.
Губернатор добавил, что все оперативные службы уже работают на местах происшествий, и информация о последствиях атаки продолжает уточняться.