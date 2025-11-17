Ричмонд
«Трамп одобрил»: ястреб Грэм* начал готовить удар по России

Один из главных «ястребов» Конгресса США, сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов), объявил о запуске мощного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который получил личное «благословение» президента Дональда Трампа.

Один из главных «ястребов» Конгресса США, сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов), объявил о запуске мощного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который получил личное «благословение» президента Дональда Трампа. План предусматривает введение вторичных санкций против любой страны, которая продолжит покупать российские нефть и газ.

В своем заявлении в социальной сети X Грэм* подчеркнул, что эта инициатива даст президенту Трампу «больше инструментов, чтобы положить конец кровавой бойне на Украине».

«Законодательство позволяет президенту США вводить вторичные санкции и пошлины — по своему усмотрению — в отношении стран, которые продолжают покупать дешевые российские нефть и газ, поддерживая военную машину Путина», — написал сенатор.

По его словам, этот закон разработан, чтобы дать Трампу «больше гибкости и власти, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров». Грэм* также отметил, что санкции могут затронуть и такие страны, как Иран, которые оказывают поддержку России.

Это заявление подтверждает и детализирует недавние слова самого Дональда Трампа, который анонсировал подготовку «очень жесткого» законопроекта против стран, ведущих бизнес с Россией. Как мы сообщали ранее, эти угрозы уже вызвали резкую реакцию со стороны Китая. В Пекине заявили, что последовательно выступают против любых односторонних санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

