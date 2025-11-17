«Трамп одобрил»: ястреб Грэм* начал готовить удар по России

Это заявление подтверждает и детализирует недавние слова самого Дональда Трампа, который анонсировал подготовку «очень жесткого» законопроекта против стран, ведущих бизнес с Россией. Как мы сообщали ранее, эти угрозы уже вызвали резкую реакцию со стороны Китая. В Пекине заявили, что последовательно выступают против любых односторонних санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН.