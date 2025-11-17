СБ ООН проведет заседание по Украине

Там отметили, что к запросу также присоединились Дания, Франция, Греция и Словения.
«Заседание Совета Безопасности по Украине. Четверг, 20 ноября», — говорится в публикации британского постпредства в соцсети Х.
Согласно расписанию работы органа, оно состоится 20 ноября в 15.00 (23.00 мск).
При этом в октябре заседания по Украине в СБ ООН не было вовсе — это был первый такой месяц с начала СВО.
