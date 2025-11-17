Ричмонд
СБ ООН проведет заседание по Украине

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг, 20 ноября, проведет заседание по Украине, сообщили в британском постпредстве при Организации.

Источник: © РИА Новости

Там отметили, что к запросу также присоединились Дания, Франция, Греция и Словения.

«Заседание Совета Безопасности по Украине. Четверг, 20 ноября», — говорится в публикации британского постпредства в соцсети Х.

Согласно расписанию работы органа, оно состоится 20 ноября в 15.00 (23.00 мск).

При этом в октябре заседания по Украине в СБ ООН не было вовсе — это был первый такой месяц с начала СВО.

