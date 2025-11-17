Две украинских партии потребовали отставки Ермака и правительства страны

Оппозиционные украинские партии «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали, чтобы руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и правительство Украины ушли в отставку, утверждает издание «Страна».
Авторы публикации заявили, что поводом для соответствующих требований стал коррупционный скандал в сфере энергетики.
О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Фигурантами дела стали высокопоставленные политики.
Украинские СМИ заявляли, что масштабное ело о коррупции стало причиной обострения противоречий внутри партии Зеленского. Часть депутатов, как утверждается, чувствуют себя «обманутыми дважды». Они пришли к выводу, что их дезинформировали, убеждая, что закон о сокращении независимости антикоррупционных ведомств не был связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается соратником Зеленского. Многие парламентарии чувствую себя «свободными от обязательств» после разрыва внутриэлитного «общественного договора».
