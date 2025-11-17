Две украинских партии потребовали отставки Ермака и правительства страны

Украинские СМИ заявляли, что масштабное ело о коррупции стало причиной обострения противоречий внутри партии Зеленского. Часть депутатов, как утверждается, чувствуют себя «обманутыми дважды». Они пришли к выводу, что их дезинформировали, убеждая, что закон о сокращении независимости антикоррупционных ведомств не был связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается соратником Зеленского. Многие парламентарии чувствую себя «свободными от обязательств» после разрыва внутриэлитного «общественного договора».