Премьер Польши Туск созовет Комитет нацбезопасности из-за взрыва ж/д путей

Правительство Польши экстренно собирает Комитет по вопросам национальной безопасности в связи со взрывами на железной дороге. Информация об этом была опубликована премьер-министром страны Дональдом Туском в его аккаунте сети Х*.
«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного Комитета национальной безопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — заявил глава польского правительства.
До этого, в Польше, неподалеку от города Плавны, а затем у станции Мика, были зафиксированы два инцидента, предположительно, диверсионного характера на железнодорожных путях. Туск охарактеризовал случившееся как беспрецедентный саботаж.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.