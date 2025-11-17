Ричмонд
Премьер Польши Туск созовет Комитет нацбезопасности из-за взрыва ж/д путей

Заседание состоится с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Польши экстренно собирает Комитет по вопросам национальной безопасности в связи со взрывами на железной дороге. Информация об этом была опубликована премьер-министром страны Дональдом Туском в его аккаунте сети Х*.

«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного Комитета национальной безопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — заявил глава польского правительства.

До этого, в Польше, неподалеку от города Плавны, а затем у станции Мика, были зафиксированы два инцидента, предположительно, диверсионного характера на железнодорожных путях. Туск охарактеризовал случившееся как беспрецедентный саботаж.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

