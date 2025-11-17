Истребители НАТО вновь проводят тренировочные полеты над Эстонией

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители НАТО вновь проводят тренировочные полеты в небе над Эстонией, в том числе на малых высотах. Об этом сообщают эстонские СМИ.
Серия тренировочных полетов совершается с 17 по 23 ноября. Часть из них пройдет на малых высотах, но не ниже 152 м. Маневры проходят в промежутке с 10.00 до 22.00.
В ходе учений также будут выполнены полеты на сверхзвуковой скорости. В Минобороны заверили, что «по возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов».
Ранее в этом месяце уже сообщалось о проведении аналогичных тренировочных учений в небе над Эстонией.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года. -0-