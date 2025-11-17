Орбан сравнил дофинансирование Киева с помощью алкоголику ящиком водки

По данным следствия, организатором схемы был работавший с Владимиром Зеленским бизнесмен Тимур Миндич. В его доме прошли обыски, но самому предпринимателю удалось покинуть территорию Украины за несколько часов до начала оперативных мероприятий. Специализированная антикоррупционная прокуратура также установила возможные связи Миндича с бывшим министром обороны республики Рустемом Умеровым. Последний отверг эти данные.