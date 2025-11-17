Ричмонд
Орбан сравнил дофинансирование Киева с помощью алкоголику ящиком водки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил предложение Урсулы фон дер Ляйен расширить финансирование Украины с попыткой помочь алкоголику еще одним ящиком водки. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: РБК

По словам Орбана, 17 ноября он получил от главы Еврокомиссии письмо, в котором она просит государства — члены Евросоюза «прислать больше денег» для республики. Financial Times и Reuters ранее сообщили, что фон дер Ляйен направила письмо с предложениями о финансовой помощи Украине на €135,7 млрд.

Первый вариант — поддержка, которое государства-члены должны финансировать за счет грантов, второй — кредит, финансируемый ЕС за счет заимствований на финансовых рынках, третий — кредит из средств на замороженных счетах России.

Венгерский премьер отметил, что просьба прозвучала на фоне коррупционного скандала на Украине — вместо требования «реального контроля или приостановки платежей». «Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки. Венгрия не утратила здравого смысла», — написал Орбан.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о пресечении масштабной коррупционной схемы в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских АЭС. По информации НАБУ, участники схемы отмыли около $100 млн.

По данным следствия, организатором схемы был работавший с Владимиром Зеленским бизнесмен Тимур Миндич. В его доме прошли обыски, но самому предпринимателю удалось покинуть территорию Украины за несколько часов до начала оперативных мероприятий. Специализированная антикоррупционная прокуратура также установила возможные связи Миндича с бывшим министром обороны республики Рустемом Умеровым. Последний отверг эти данные.

После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране проведут комплексный аудит всех государственных компаний. В ЕС от Киева потребовали отчета.

