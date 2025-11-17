Паника из-за Нострадамуса: человечеству предсказана война на конец 2025-го

Впрочем, не все склонны воспринимать эти мрачные прогнозы буквально. Издание приводит слова эксперта-экстрасенса Джоан Джонс, которая призывает не поддаваться панике. «Важно помнить, что Нострадамус писал загадками и метафорическим языком… Исторически многие его пророчества задним числом подгоняли под актуальные страхи эпохи, а это значит, что нынешняя паника красноречивее говорит о нашей коллективной тревожности, чем о буквальном предсказании», — заявила она.