Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова Владимира Зеленского о готовности прекратить поставки российской нефти в республику рассматриваются как атака на суверенитет страны. Об этом он сообщил в официальном комментарии для журналистов.

«Если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Он добавил, что пока у власти находится нынешнее правительство, ни Брюсселю, ни Киеву не удастся втянуть Венгрию в конфликт.

Ранее в Венгрии подтвердили позицию Будапешта о блокировании ускоренной интеграции Украины в Евросоюз. Охарактеризовав ситуацию в Киеве как «коррупционный хаос», министр заявил о недопустимости появления в ЕС так называемой «украинской мафии» и поставок низкокачественного украинского зерна на европейский рынок. Сийярто также подверг критике намерения Брюсселя направлять европейские средства Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

