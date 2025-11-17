Ричмонд
На выставке в ОАЭ представлен дрон-разведчик Supercam S180

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 представлен дрон-разведчик Supercam S180. Как сообщает РИА «Новости», этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) занимает промежуточную нишу между компактным самолётом S150 и более крупным флагманским S350.

Источник: Life.ru

«Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты», — объяснила официальный представитель ГКБС Екатерина Згировская.

Данный дрон также обладает хорошей управляемостью и устойчивостью благодаря своей компактной и лёгкой платформе. Он способен работать в сложных погодных условиях и может быть дополнительно оснащен оборудованием для радио- и видеоразведки, что делает его универсальным инструментом для современных задач разведки.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО начал работу новый тяжёлый дрон «Мангас». В ближайшее время будет представлена наглядная демонстрация эффективности беспилотника, в том числе в обеспечении логистики в так называемой килл-зоне.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

