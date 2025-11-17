Ричмонд
В Лувре закроют доступ в часть помещений из-за хрупкости перекрытий

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Лувра приняла решение закрыть доступ в часть помещений музея из-за неудовлетворительного состояния перекрытий и риска обрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике главного парижского музея.

Речь идет об административных помещениях на втором этаже южного крыла сектора «Сюлли», где находятся офисы сотрудников. «Из-за сложной архитектурной конструкции и проведенных здесь в 1930-е годы структурных и интерьерных работ перекрытия второго этажа этого крыла имеют слабые места», — говорится в сообщении.

Таким образом, несколько десятков сотрудников музея должны будут покинуть свои кабинеты в течение ближайших трех дней.

Кроме того, будет закрыта для посетителей находящаяся под офисами на первом этаже галерея Кампана, посвященная вазописи Древней Греции. -0-