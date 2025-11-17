Глава Минтранса Никитин рассказал, что стало с легендарной «Ладой Калиной» Путина

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову, что стало с «Ладой Калиной», на которой Владимир Путин ездил по Дальнему Востоку в 2010 году. Тогда президент, журналисты и чиновники прошли на машине непростой маршрут от Хабаровска до Читы, где местами не было даже связи.