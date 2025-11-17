Глава Минтранса Никитин рассказал, что стало с легендарной «Ладой Калиной» Путина

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову, что стало с «Ладой Калиной», на которой Владимир Путин ездил по Дальнему Востоку в 2010 году. Тогда президент, журналисты и чиновники прошли на машине непростой маршрут от Хабаровска до Читы, где местами не было даже связи.
— Там дорога уже давно в хорошем качестве. А «Ладу Калину» президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства, — поделился Никитин.
Глава министерства напомнил, что развитие дорог остается одним из ключевых направлений политики. Никитин также отметил, что на Дальнем Востоке продолжается масштабное обновление транспортной инфраструктуры.
— Работает транспортный коридор, ради которого расширялся БАМ, создавался Восточный полигон, модернизируются порты Дальнего Востока. Там появились даже частные железные дороги, — подчеркнул министр.
Напомним, на границе с Китаем продолжается масштабная модернизация транспорта и пунктов пропуска. Их мощность выросла в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом.