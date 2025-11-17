Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения и другие ценности у нелегальных мигрантов в качестве оплаты за их проживание. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Великобритании, информирует ТАСС.