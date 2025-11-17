Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения и другие ценности у нелегальных мигрантов в качестве оплаты за их проживание. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Великобритании, информирует ТАСС.
Речь идет о создании механизма, при котором мигранты должны будут компенсировать расходы, связанные с их размещением. Предполагается, что изъятые ценности будут использоваться как взнос в стоимость проживания.
Замглавы МВД Великобритании Алекс Норрис пояснил, что эта мера не затронет такие украшения, как обручальные кольца, отметив, что ювелирные изделия не будут отнимать на границе.
«Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностям или личными вещами», — сказал представитель МВД.
Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд, как ожидается, вскоре объявит о значительном ужесточении правил, применяемых к нелегальным мигрантам, число которых продолжает расти, ложась бременем на британских налогоплательщиков. -0-