Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

Речь идет о создании механизма, при котором мигранты должны будут компенсировать расходы, связанные с их размещением. Предполагается, что изъятые ценности будут использоваться как взнос в стоимость проживания.

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения и другие ценности у нелегальных мигрантов в качестве оплаты за их проживание. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Великобритании, информирует ТАСС.

Замглавы МВД Великобритании Алекс Норрис пояснил, что эта мера не затронет такие украшения, как обручальные кольца, отметив, что ювелирные изделия не будут отнимать на границе.

«Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностям или личными вещами», — сказал представитель МВД.

Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд, как ожидается, вскоре объявит о значительном ужесточении правил, применяемых к нелегальным мигрантам, число которых продолжает расти, ложась бременем на британских налогоплательщиков. -0-