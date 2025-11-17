В России появились трассы без единого светофора: глава Минтранса Никитин раскрыл детали

Автомобилисты все чаще замечают, что на новых магистралях можно проехать сотни километров без единого светофора и пробки. Почему так происходит и действительно ли платных дорог становится больше? Об этом министр транспорта России Андрей Никитин рассказал журналисту KP.RU Александру Гамову.
— Трассы М-11, М-12 заполняются. Появилась статистика (она, наверное, более точная для грузовиков), что с учетом бессветофорного движения на этих трассах — представляете, ни одного торможения от Петербурга до Екатеринбурга — плата за проезд окупается за счет экономии топлива, — заявил министр.
Никитин подчеркнул, что люди все активнее путешествуют. На дорогах хватает удобных зон для отдыха и перекуса.
— Если говорить только о федеральных трассах, платных у нас 3,5 тысячи километров. А бесплатных — более 60 тысяч. И строятся новые. До 2030-го новых бесплатных будет построено, реконструировано или переведено в иное качество, — отметил Никитин.
Он подчеркнул, что приоритет у государства — именно бесплатные федеральные и региональные дороги. Их строят и модернизируют значительно больше, чем вводят платных участков. А новые бессветофорные трассы позволяют экономить время и топливо, поэтому становятся особенно популярными у семейных путешественников.