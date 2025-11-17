Ричмонд
Глава Минтранса Никитин: бесплатные дороги остаются приоритетом в России

Андрей Никитин заявил, что платные дороги строятся там, где есть в этом смысл и запрос.

Источник: Комсомольская правда

Жители России часто переживают из-за увеличения числа платных дорог и возможного сокращения обычных трасс. Министр транспорта Андрей Никитин рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову, какой приоритет у страны в дорожном строительстве.

— До 2030-го новых бесплатных будет построено, реконструировано или переведено в иное качество, например, из двух полос в четыре, гораздо больше, чем платных. Однозначно — приоритет у федеральных и региональных бесплатных дорог, — пояснил глава министерства.

По словам Никитина, платные дороги строятся там, где есть в этом смысл и запрос, и популярность таких трасс растет. Они позволяют двигаться без остановок на светофорах и пробок, что экономит топливо.

— С учетом бессветофорного движения на этих трассах — представляете, ни одного торможения от Петербурга до Екатеринбурга — плата за проезд окупается за счет экономии топлива. Светофоры и пробки съедают горючее. Поэтому, если вы путешествуете семьей, то автомобиль сегодня — очень выгодный вид транспорта по дорогам платным, — подчеркнул Никитин.

Он также отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дороги строят с активным общественным контролем. Министры и их заместители лично принимают обращения россиян.

